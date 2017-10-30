Голодец: качество медпомощи не должно зависеть от региона проживания

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Все граждане России независимо от территории их проживания должны получать профессиональную медицинскую помощь, сейчас качество оказываемых медицинских услуг зачастую различается даже в пределах одного региона, заявила вице-премьер России Ольга Голодец на конгрессе Национальной медицинской палаты.

Она отметила, что средняя продолжительность жизни в РФ превысила 72 года, однако этот показатель очень неоднороден по территории страны. Например, Ингушетия — это единственный регион, где средняя продолжительность жизни перешагнула отметку в 80 лет, но в ряде субъектов Федерации, например Еврейской автономной области, этот показатель даже не дотягивает до 70 лет.

"Мы должны преодолеть разрыв в системе здравоохранения разных регионов. Россия — это государство, которое должно обеспечивать человеку хорошие условия здравоохранения независимо от того, где проживает этот человек. Мы видим даже неоднородность оказания медицинской помощи внутри субъекта Федерации, если субъект имеет большую территорию", — сказала Голодец.