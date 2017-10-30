В Крыму намерены разобраться в ситуации с украинским радиовещанием

Вид на город Судак в Крыму из самолёта. Архивное фото

Вид на город Судак в Крыму из самолёта. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости, Виктор Лященко. Спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что поручит крымскому министру разобраться в ситуации с радиовещанием на севере полуострова, где хорошо слышны украинские радиостанции, а российские "практически отсутствуют".

На внеочередной сессии регионального парламента в понедельник выступил депутат от фракции "Единая Россия" Алексей Андреев, который заявил о наличии украинского радиовещания в северных районах полуострова.

"Северный Крым, Белогорский район – это те коллеги, с которыми мы переговорили. У нас практически отсутствует российское и крымское радиовещание, зато украинское радиовещание работает исправно. Я не призываю к тому, чтобы их глушить, но наши радиостанции должны работать", — сказал Андреев.

Константинов признал вопрос "более чем актуальным". "Будет протокольное решение соответствующему министру, чтобы он разобрался и доложил нам, какие планируются мероприятия по этому вопросу", — сказал спикер крымского Госсовета.

В марте в приграничном с Крымом селе Чонгар Херсонской области Украины было завершено строительство 150-метровой вышки, с которой началось вещание украинских телеканалов и радиостанций на полуостров.

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