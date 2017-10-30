Островский: работающих инвалидов в Смоленской области станет больше

СМОЛЕНСК, 30 окт — РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский поставил задачу перед региональным органами власти принять меры для увеличения числа работающих инвалидов трудоспособного возраста, проживающих на территории области.

"Не секрет, что инвалиды часто испытывают трудности в поиске работы, а потому нуждаются в особой поддержке со стороны государства.

Учитывая особую социальную значимость данной проблемы, я поставил задачу перед региональными органами власти, обратился к работодателям с настойчивой просьбой увеличить число работающих инвалидов трудоспособного возраста, проживающих на территории области", — сказал глава региона на церемонии открытия в Смоленске чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс".

Он выразил уверенность, что "Абилимпикс" будет способствовать трудоустройству людей с ограниченными возможностями здоровья.

Соревнования "Абилимпикс" являются эффективным инструментом профессиональной ориентации, социализации и мотивации к трудоустройству для людей с различными формами инвалидности. Чемпионат получил свое название от английского "Olympics of Abilities", что переводится как "Олимпиада возможностей". В 2014 году Россия присоединилась к этому международному движению, которое призвано привлечь внимание общества и работодателей к профессиональным возможностям людей с разными категориями инвалидности, проблеме их обучения и трудоустройства.

Как сообщает пресс-служба региональной администрации, в этом году в региональном отборочном этапе "Абилимпикса" принимают участие более тридцати человек. В их числе — студенты и молодые специалисты с ограниченными возможностями здоровья, а также школьники, которые будут соревноваться в Чемпионате впервые. Конкурсантам предстоит продемонстрировать свое мастерство в шести номинациях: "Администрирование баз данных", "Ремонт и обслуживание автомобилей", "Малярное дело", "Художественный дизайн", "Художественное вышивание" и "Бисероплетение". Оценивать результаты будет жюри в составе 35 экспертов. По результатам соревнований в каждой возрастной группе будут определены победители, которые представят Смоленскую область на Всероссийском этапе конкурса в Москве 1-3 декабря.

Пресс-служба напоминает, что по итогам первых двух Национальных чемпионатов Смоленская область показала достойные результаты, завоевав в 2015 году серебряную медаль, а в 2016 — две бронзовых.

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