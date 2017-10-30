Экипаж российского судна, потерпевшего крушение в Японии, вернулся домой

ТОКИО, 30 окт — РИА Новости, Иван Захарченко. Российский экипаж из 19 человек с сухогруза, потерпевшего крушение у берегов Японии в порту Фусики, благополучно вернулся в Россию, сообщил РИА Новости вице-консул генконсульства России в Ниигате Дмитрий Иванов.

Как сообщалось ранее, неделю назад плававший под флагом Того сухогруз Real водоизмещением 1798 тонн из дальневосточного порта Зарубино сильным ветром и волнами был выброшен на бетонный блок волнореза в Фусики во время тайфуна Lan.

Восемнадцать человек с судна сами добрались до берега, еще один человек — старший механик — был спасен сотрудниками береговой охраны. Все они были размещены в местной гостинице.

"Вся команда еще в субботу покинула Японию и улетела в Россию", — сказал Иванов. По его словам, теперь страховая компания проконсультируется с судовладельцем, судно будет снято с волнолома и отправлено на металлолом.

"Судно 1971 года (выпуска), ремонтировать его экономически нецелесообразно", — отметил дипломат.

Как сообщал ранее РИА Новости заместитель директора управления береговой охраны города Фусики Ютака Танэда, обычно для урегулирования подобных проблем с судном требуются один или два месяца.