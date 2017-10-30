Кузнецова предложила изменить систему закупок продуктов для детсадов и школ

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 окт – РИА Новости. При закупке продуктов питания в детские учреждения определяющим фактором должно стать качество товара, а не его стоимость, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в ходе своего визита на Камчатку.

"Это характерно для многих регионов Российской Федерации — вопрос нестоимостного критерия. Чтобы все-таки не самые дешевые товары становились победителями, когда речь идет о закупке товаров в отношении детей, продуктов для детей, а самые качественные. Вот это проблема, которую, я думаю, можно будет решить в формате рабочей группы, которая создана сегодня в Госдуме", — сказала Кузнецова.

Вместе с тем детский омбудсмен отметила позитивный опыт Камчатского края в организации закупок для детских учреждений.

"Очень интересное решение было найдено в Камчатском крае в плане организации закупки и закупочных процедур на общей площадке для всех школ, что позволяет исключить тех недобросовестных поставщиков, которые не имеют возможности сразу большой объем заказа реализовать", — отметила омбудсмен.

Кузнецова прибыла на Камчатку 29 октября. За время рабочей поездки она проинспектировала работу детских социальных учреждений Петропавловска-Камчатского и Елизова, пообщалась со специалистами и детьми. После завершения работы на полуострове она посетит Приморский край и Сахалинскую область.