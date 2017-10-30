На Колыме и в горных районах Камчатки объявили лавинную опасность

МАГАДАН/ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 окт — РИА Новости. Спасатели в понедельник объявили о лавинной опасности в Магадане, нескольких районах Магаданской области и в горах на Камчатке.
Как отмечают магаданские спасатели, угроза лавин сохранится в понедельник-вторник. "В Магадане, Тенькинском, Хасынском городских округах лавинная опасность. Пожарно-спасательный центр Магаданской области предупреждает население, что в связи с неблагоприятными погодными явлениями существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных снежными завалами, повреждением строений, линий электропередачи и линий связи", — говорится в сообщении пожарно-спасательного центра региона.
Циклон, пришедший на Колыму, далеко не последний, заявила РИА Новости начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра России по Магаданской области Вера Завадько. "У нас над севером Тихого океана, Беринговым морем и Чукоткой стоит практически по всем высотам блокирующий гребень. И все циклоны, которые выходят на акваторию Охотского моря, будут смещаться к северу по циркуляции. То есть в итоге придут в Магаданскую область. И уже во вторник мы ожидаем новый снежный циклон", — рассказала собеседница агентства.