СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал Хэллоуин антипраздником, который противоречит традиционным ценностям народов Крыма и России.

"Моя позиция по поводу Хэллоуина известна, я неоднократно ее озвучивал. Этот антипраздник противоречит традиционным ценностям народов Крыма и России, отравляет духовную, культурную и нравственную атмосферу нашего полуострова", — написал Аксенов на своей странице в Facebook

По его мнению, устраивать подобные шабаши в учебных заведениях недопустимо, в том числе и под видом "частной инициативы".

"Официального запрета нет, но есть моральная ответственность, есть общественное мнение. Это касается и тех, для кого Хэллоуин является способом заработать деньги. Нельзя ставить собственную прибыль выше интересов общества и нравственных законов. Это морально ущербная позиция", — добавил глава республики.

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