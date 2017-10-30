В Хабаровском крае спустя 20 лет достроили дорогу

ХАБАРОВСК, 30 окт — РИА Новости. Последний участок дороги "Лидога-Ванино", которая начала строиться в 1997 году, сдан в Хабаровском крае, сообщается в понедельник на сайте краевого правительства.
"В Нанайском районе Хабаровского края в торжественной обстановке сдан участок автодороги "Лидога-Ванино" с 148 по 155 километр. До недавнего времени этот отрезок оставался единственным без асфальтового покрытия", — говорится в сообщении.
Отмечается, что более 100 из 319 километров дороги проходят по горным хребтам Сихотэ-Алиня в районе рек Анюй и Гобилли. Из-за сложного рельефа строителям пришлось проводить взрывные работы, спрямляя участки. Всего вдоль трассы было построено 65 мостовых переходов. В результате протяженность дороги удалось сократить на 28 километров.
По словам главы региона, после завершения строительства основное внимание будет уделено обеспечению трассы устойчивой сотовой связью, развитию придорожной инфраструктуры. Помимо кафе и гостиниц, здесь появятся пункты полиции, станции АЗС.