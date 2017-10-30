Роспотребнадзор забраковал более четырех тысяч партий кондитерских изделий

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор сообщил, что забраковал более 4,3 тысячи партий кондитерских изделий объемом свыше 17,8 тонны за девять месяцев 2017 года.

"За 9 месяцев 2017 года специалистами Роспотребнадзора забраковано более 4,3 тысячи партий кондитерских изделий общим объемом свыше 17,8 тонны", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно сообщению, Роспотребнадзор исследовал более 69 тысяч проб кондитерских изделий за девять месяцев. При исследовании проб на загрязнители химической природы (токсичные элементы, пестициды, микотоксины) не соответствовала нормативам всего одна проба.

Сообщается, что удельный вес проб, не соответствующих нормам по микробиологическим показателям (содержание плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов и другое), составил 5,3%.

Добавляется, что по физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции (влажность, кислотность, массовая доля сахара и другие), не соответствовали нормативным требованиям 3,6% кондитерских изделий.