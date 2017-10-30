В Приморье заметили самку леопарда-"крестницу" Памелы Андерсон с котенком

ВЛАДИВОСТОК, 30 окт – РИА Новости. Самка дальневосточного леопарда по имени Памела, названная так актрисой и членом Консультативного совета Международного фонда защиты животных (IFAW) Памелой Андерсон, зафиксирована в нацпарке "Земля леопарда" в сопровождении котенка, сообщает нацпарк.

Актриса стала Хранителем леопарда в 2015 году, сертификат ей вручили в Кремле. Хищницу она назвала своим именем – Памела. Ученые отмечают, что сейчас леопард фиксируется фотоловушками несколько раз в полугодие.

Впервые камера запечатлела леопарда-подростка послушно идущим след в след за матерью. До этого самке Памеле около года удавалось скрывать своего малыша от посторонних взглядов.

О первенце хищницы Памела Андерсон написала на своем сайте, отмечает нацпарк.

"Я очень рада за Памелу, материнство – самый чудесный дар, который никогда не исчезает. Я в восторге. Спасибо IFAW, Сергею Иванову, АНО "Дальневосточные леопарды" и правительству России за их ответственное отношение к возрождению и защите хрупкой популяции леопардов в России. Это потрясающая новость", – сообщила Памела Андерсон, слова которой приводит учреждение.