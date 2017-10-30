Минздрав выступил за субсидии на аппараты искусственной вентиляции легких

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Минздрав РФ выступает за введение субсидий для закупок аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые будут использоваться на дому, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"Каждый год такие приборы закупаются. Мы активно работаем с благотворительными фондами. Чтобы это было системным, мы договорились с министром Михаилом Абызовым в рамках деятельности Открытого правительства на его площадке соединить несколько ведомств и групп специалистов. Это позволит сформировать единую межведомственную стратегию решения этой проблемы. Вероятно, должна быть и государственная субсидия на развитие этого направления", — сказала Скворцова газете " Известия ".

"К нему можно подойти уже на следующий бюджетный цикл — 2019–2021 годы. Эту планку надо держать, не надо ее отодвигать искусственно", — добавила Скворцова, отвечая на вопрос о времени появления подобного механизма.