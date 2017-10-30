Кузнецова оценила подготовку специалистов детских учреждений Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 окт – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова высоко оценила подготовку специалистов детских социальных учреждений Камчатки, сообщает пресс-служба детского омбудсмена.

В рамках рабочей поездки на полуостров Кузнецова проинспектировала детские соцучреждения Петропавловска-Камчатского и Елизова.

"Я познакомилась со специалистами, которые по-настоящему болеют за своё дело. Это самое главное – есть те, кто старается преодолеть все проблемы, которые мы обсудили", – сказала Кузнецова.

В частности, омбудсмен посетила Елизовский дом-интернат для умственно-отсталых детей, где воспитываются не только несовершеннолетние дети, но и молодые люди с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет.

"Это то, о чём мы часто говорим во время выездов в регионы: по достижении 18 лет молодые люди должны иметь возможность остаться в реабилитационном центре. В психоневрологических интернатах для взрослых, к сожалению, они не могут получить тот уровень заботы и помощи, которая есть в детском учреждении", – подчеркнула омбудсмен.

Она также отметила работу, которая ведется сотрудниками интерната по обучению и профориентации воспитанников, 12 из которых уже вместе с наставниками проходят обучение в коррекционной школе по специальным адаптивным программам.

Кроме того, Кузнецова посетила Камчатскую школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Петропавловск-Камчатский дом ребёнка, краевой социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних и другие.

Итоги инспекции уполномоченный намерена обсудить на встрече с руководством региона, которая запланирована на понедельник.