Кузнецова оценила подготовку специалистов детских учреждений Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 окт – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова высоко оценила подготовку специалистов детских социальных учреждений Камчатки, сообщает пресс-служба детского омбудсмена.
"Я познакомилась со специалистами, которые по-настоящему болеют за своё дело. Это самое главное – есть те, кто старается преодолеть все проблемы, которые мы обсудили", – сказала Кузнецова.
В частности, омбудсмен посетила Елизовский дом-интернат для умственно-отсталых детей, где воспитываются не только несовершеннолетние дети, но и молодые люди с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет.
"Это то, о чём мы часто говорим во время выездов в регионы: по достижении 18 лет молодые люди должны иметь возможность остаться в реабилитационном центре. В психоневрологических интернатах для взрослых, к сожалению, они не могут получить тот уровень заботы и помощи, которая есть в детском учреждении", – подчеркнула омбудсмен.
Кроме того, Кузнецова посетила Камчатскую школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Петропавловск-Камчатский дом ребёнка, краевой социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних и другие.
Итоги инспекции уполномоченный намерена обсудить на встрече с руководством региона, которая запланирована на понедельник.