Скворцова рассказала о перспективах излечения от сахарного диабета

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что в ближайшем году российские пациенты смогут ознакомиться с клеточными технологиями лечения сахарного диабета, которые в перспективе позволят отказаться от регулярных инсулиновых уколов.
Скворцова отметила, что еще нельзя с уверенностью сказать, что этот метод лечения позволит диабетикам навсегда забыть об уколах. "Хотелось бы, чтобы это (введение препарата) было разово. Но здесь еще предстоит поработать: пока трудно сказать в эксперименте, как долго такие клетки проработают. Возможно, это будет курс", — добавила она.
"Мы уже получили хрящ из стволовых клеток человека, который может быть использован для восстановления внутрисуставной поверхности, и аналог кожи человека — он незаменим при лечении ожогов", — рассказала далее министр.