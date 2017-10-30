Скворцова рассказала о перспективах излечения от сахарного диабета

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что в ближайшем году российские пациенты смогут ознакомиться с клеточными технологиями лечения сахарного диабета, которые в перспективе позволят отказаться от регулярных инсулиновых уколов.

"Клеточные технологии лечения сахарного диабета. Мы можем фактически заменить клетки поджелудочной железы, продуцирующие инсулин. Они встраиваются в матрикс железы и начинают сами продуцировать гормон", — ответила министр в интервью " Известиям " на вопрос о возможности появления в России инновационных методов лечения в ближайшем году.

Скворцова отметила, что еще нельзя с уверенностью сказать, что этот метод лечения позволит диабетикам навсегда забыть об уколах. "Хотелось бы, чтобы это (введение препарата) было разово. Но здесь еще предстоит поработать: пока трудно сказать в эксперименте, как долго такие клетки проработают. Возможно, это будет курс", — добавила она.

"Мы уже получили хрящ из стволовых клеток человека, который может быть использован для восстановления внутрисуставной поверхности, и аналог кожи человека — он незаменим при лечении ожогов", — рассказала далее министр.

По ее словам, завершаются доклинические исследования по использованию стволовых клеток, которые выстраиваются вокруг очага в пораженном полушарии мозга и за несколько дней фактически пропитывают пораженную часть. "Это приводит к ускоренному восстановлению при инсульте, посттравматической кисте или другой патологии", — объяснила Скворцова.