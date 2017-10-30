Глава Минздрава рассказала о разработке в России индивидуальных лекарств

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Индивидуальные лекарства уже созданы в России, заявила федеральный министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"Да, они созданы для конкретного человека", — ответила она в интервью " Известиям " на вопрос о создании индивидуальных лекарств в России.

"Это важно, потому что одна и та же опухоль по исходному клеточному составу в каждом организме персонифицирована, продолжает мутировать, и возникают персональные онкомаркеры", — пояснила министр.

Скворцова отметила, что в будущем можно будет определить онкомаркеры с помощью жидкостной биопсии и добиться регресса онкологического заболевания, наработав индивидуальный "коктейль" из нескольких препаратов, нужных человеку.

"Сейчас пока это наше будущее, но оно уже настолько очевидно, что мы постараемся пройти этот отрезок очень быстро… думаю, первые результаты появятся в период от трех до пяти лет", — добавила Скворцова.