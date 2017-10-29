МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
Также президент отметил, что от надёжного, бесперебойного функционирования транспорта во многом зависит качество жизни людей.
"Уверен, что вы и впредь будете беречь и приумножать славные трудовые традиции, работать чётко и добросовестно, эффективно решать поставленные задачи", — написал Владимир Путин.
В заключение президент пожелал работникам транспорта успехов в реализации намеченных планов и всего наилучшего.