Кадыров высказался против участия несовершеннолетних в митингах

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров высказался категорически против того, чтобы несовершеннолетние ходили на митинги.

Такую точку зрения он аргументировал тем, что это небезопасно, лишает детей детства, а также навязывает им точку зрения родителей.

"Ребенку нужно прививать любовь к Родине, уважение ко всем религиям, тягу к справедливости. Дайте ему книги. Помогайте ему в этой жизни, но не заставляйте жить вашей жизнью", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни рассказал, что сам брал сыновей на митинг лишь раз, и это была религиозная акция, в остальном же он старается сделать все, чтобы его дети могли анализировать и думать самостоятельно и никто не мог навязать им ложные убеждения.

"Каждый из них выберет свой путь, кто-то хочет стать спортсменом, кто-то ученым, я только помощник для них, и моя задача вырастить достойных людей для своей страны", — написал Кадыров.

Ранее начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Тимур Валиулин сообщил, что правоохранителей тревожит ситуация с увеличением количества молодежи, участвующей в несанкционированных уличных акциях. По его словам, это вопрос не только правоохранителей, но и родителей, учебных заведений, в отношении которых может быть введена ответственность.

Также глава Минобрнауки Ольга Васильева отмечала, что молодежь — это "романтическая часть населения", которая хочет изменить мир к лучшему, однако ей следует находиться вне политики, поэтому требуется вести работу с теми, кто настраивает детей на участие в политических акциях.