Пассажиров столичного метро угостят чаем во время закрытия фиолетовой ветки

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Пассажиры московского метро бесплатно получат горячий чай во время закрытия станций "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии, сообщает пресс-служба метрополитена.

"Машины, где будут раздавать напиток, будут дежурить возле станций "Выхино" и "Кузьминки" с 28 октября по 3 ноября. Автомобили разместят в районах пересадок с компенсационных автобусов на метро таким образом, чтобы они не мешали пассажиропотоку и движению автомобилей", — говорится в сообщении.

Как пояснил первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, две машины будут дежурить возле северного и южного вестибюлей станции "Кузьминки" с 10.00 до 20.00 в выходные и с 7.00 до 21.00 в будни. По его словам, еще один автомобиль будет работать возле станции "Выхино" по такому же графику.

"Раздача чая будет проводиться в целях улучшения качества обслуживания пассажиров столичного метро на время закрытия трех станций Таганско-Краснопресненской линии, необходимого для присоединения строящейся Кожуховской линии. В дальнейшем это позволит разгрузить Калининскую и Таганско-Краснопресненскую линии столичного метро", — приводятся в сообщении слова Латыпова.

Ранее сообщалось, что станции "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии московского метро будут закрыты для пассажиров с 28 октября по 3 ноября. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 4 ноября, в 05.30.

Ограничения на участке от "Выхино" до "Котельников" связаны с важным этапом возведения новой линии метро — работами по сооружению перегонного тоннеля для Кожуховской линии Московского метрополитена, открытие которой запланировано на 2018 год. При строительстве объекта необходимо временное прекращение движения поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии. Подобные работы будут проведены также в 2018 году, ориентировочно, в мае.