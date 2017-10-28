Пассажиров столичного метро угостят чаем во время закрытия фиолетовой ветки

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Пассажиры московского метро бесплатно получат горячий чай во время закрытия станций "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии, сообщает пресс-служба метрополитена.
Как пояснил первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, две машины будут дежурить возле северного и южного вестибюлей станции "Кузьминки" с 10.00 до 20.00 в выходные и с 7.00 до 21.00 в будни. По его словам, еще один автомобиль будет работать возле станции "Выхино" по такому же графику.
"Раздача чая будет проводиться в целях улучшения качества обслуживания пассажиров столичного метро на время закрытия трех станций Таганско-Краснопресненской линии, необходимого для присоединения строящейся Кожуховской линии. В дальнейшем это позволит разгрузить Калининскую и Таганско-Краснопресненскую линии столичного метро", — приводятся в сообщении слова Латыпова.
Ограничения на участке от "Выхино" до "Котельников" связаны с важным этапом возведения новой линии метро — работами по сооружению перегонного тоннеля для Кожуховской линии Московского метрополитена, открытие которой запланировано на 2018 год. При строительстве объекта необходимо временное прекращение движения поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии. Подобные работы будут проведены также в 2018 году, ориентировочно, в мае.