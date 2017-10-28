Путин поприветствовал участников Всероссийского слета студенческих отрядов

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам Всероссийского слета студенческих отрядов, который проходит в Якутске, отметив вклад студенческих отрядов в развитие страны.
"Отрадно, что сегодня вы продолжаете их дело, бережно храните славные традиции товарищества и взаимопомощи, неизменно демонстрируете инициативный, энергичный подход, необходимый для решения важных общенациональных задач, учитесь добиваться поставленных целей", — говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.
Путин пожелал участникам слета успехов, удачи и всего самого доброго.