Путин поприветствовал участников Всероссийского слета студенческих отрядов

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам Всероссийского слета студенческих отрядов, который проходит в Якутске, отметив вклад студенческих отрядов в развитие страны.

Путин подчеркнул, что история студотрядов насчитывает более пятидесяти лет. По его словам, многие поколения смелых, искренне любящих Родину юношей и девушек поднимали целину, своим трудом и талантом вносили весомый вклад в развитие промышленного, строительного, транспортного комплексов страны, отечественного народного хозяйства в целом.

"Отрадно, что сегодня вы продолжаете их дело, бережно храните славные традиции товарищества и взаимопомощи, неизменно демонстрируете инициативный, энергичный подход, необходимый для решения важных общенациональных задач, учитесь добиваться поставленных целей", — говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Путин пожелал участникам слета успехов, удачи и всего самого доброго.