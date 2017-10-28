Правительство присудило премии в области науки и техники

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении премий правительства в области науки и техники за 2017 год 126 соискателям из 18 регионов, сообщается на сайте кабинета министров в субботу.

"Подписанным распоряжением присуждаются премии правительства 2017 года и присваивается звание "Лауреат премии правительства Российской Федерации в области науки и техники" 126 соискателям. В их числе семь академиков, два члена-корреспондента Российской академии наук, один член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук, 45 докторов наук и 43 кандидата наук", — говорится в справке к документу.

Отмечается, что в 2017 году правительственных премий удостоены работы в области медицины, приборостроения, космоса и авиации, химии, нефтехимии, металлургии, энергетики, строительства, производства животноводческой продукции, охраны природы.

Среди авторов — представители 18 российских субъектов, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Липецкой, Калужской, Нижегородской, Московской, Тульской, Челябинской и Ярославской областей, а также Красноярского и Ставропольского краев.