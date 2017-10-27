Блогер Соколовский принял вызов Милонова на баттл-шоу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт — РИА Новости, Ольга Ерачина. Блогер Руслан Соколовский, известный своими антиклерикальными заявлениями, а также тем, что получил условный срок по делу о "ловле покемонов в храме", готов принять приглашение депутата Виталия Милонова сразиться на баттл-шоу.

Ранее депутат Виталий Милонов предложил Соколовскому сразиться с ним на баттл-шоу Вована и Лексуса Real Talk. Свое предложение парламентарий озвучил на YouTube-канале программы.

"Безусловно, я планирую в этом поучаствовать", — сказал Соколовский РИА Новости в пятницу.

В августе 2016 года Соколовский разместил на YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства. В итоге суд назначил Соколовскому 3,5 года лишения свободы условно. Позже срок сократили до 2 лет и 3 месяцев. Кроме того, блогера внесли в список экстремистов.