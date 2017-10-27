РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Кардиологи рассказали о методах профилактики и лечения инсульта

18:0827.10.2017
0780
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкРабота Центра сердечно-сосудистой хирургии. Архивное фотоРабота Центра сердечно-сосудистой хирургии. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Может ли стресс стать причиной возникновения инсульта, что позволит сократить риск возникновения заболевания и какие новые методы применяются для его лечения, рассказали РИА Новости врачи-кардиологи.

Врач проверяет капельницу. Архивное фото
© Fotolia / Evgeniy Kalinovskiy
В России почти в два раза снизилась смертность от инсульта
В 2006 году Всемирная организация по борьбе с инсультом (World Stroke Organization, WSO) объявила 29 октября Всемирным днем борьбы с инсультом (World Stroke Day) в целях информирования общества об этой болезни.

Инсульт (от латинского insulto — "скачу", "впрыгиваю"), "мозговой удар" — острое нарушение мозгового кровообращения главным образом при гипертонической болезни, атеросклерозе, воспалительных заболеваниях и аномалиях мозговых сосудов.

Инсульт, как правило, не является быстроразвивающимся заболеванием. Это долгий процесс, проходящий стадии от незначительных функциональных изменений до необратимого структурного поражения мозга — некроза (омертвения клеток мозга).

Статистика заболеваемости

Биообразцы в криопробирках
© Fotolia / tilialucida
Российские ученые начали поиски лекарств от последствий инсульта и инфаркта
Ранее Минздрав РФ сообщил, что с 2008-го по 2016 годы смертность россиян от инсульта снизилась на 45% и составила примерно 123 случая на 100 тысяч человек. По данным ведомства, ежегодно в ходе Всероссийской диспансеризации, которую проводят с 2013 года, болезни системы кровообращения выявляют примерно 25% россиян, впервые выявленные сердечно-сосудистые заболевания встречаются у 4% обследованных.

"Инсульт — это одно из самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний, и в мире, по последним данным ВОЗ, ежегодно происходит около семи миллионов инсультов, и из них более полумиллиона — у нас в стране. То есть примерно каждые полторы минуты в мире происходит инсульт", — сказал кардиолог Владимир Хорошев.

Виды инсульта

Аппаратура в медицинском кабинете
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Ученые выяснили, чем отличается работа сердца мужчин и женщин
"Собственно говоря, две основные категории инсультов – это ишемический и геморрагический. В первом случае сосуд закупоривается тем или иным способом, либо за счет тромбоза, либо за счет того, что тромб приходит к этой области — и все, что ниже по течению сосуда находится, отмирает. Второй вариант — это когда сосуд в каком-то месте, обычно на фоне повышения артериального давления, рвется, и кровь из этого отверстия проникает в мозговую ткань, пропитывает эту часть мозга", — рассказал профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии медицинского университета имени Сеченова Филипп Копылов.

Он отметил, что для этих видов существуют разные подходы как к лечению, так и к профилактике. Тяжесть инсульта и его последствий напрямую связаны с объемом поражения мозговой ткани, поэтому сложно говорить, какой из видов заболевания переносится тяжелее, но ишемический инсульт встречается чаще, уточнил эксперт.

Как проявляется инсульт

Копылов отметил, что симптомы инсульта могут быть достаточно разнообразными.

Пожилой мужчина использует M-Health приложение на смартфоне
© Fotolia / georgejmclittle
Ученые рассказали, как сохранить ясный ум в старости
"Если вдруг нарушается речь, начинается резкая головная боль, отсутствует движение в конечности, мимика лица изменяется — это будет первыми признаками инсульта, и в таком случае нужно обязательно, не откладывая, обращаться в больницу, потому что для инсульта крайне важно время от момента, когда начались первые симптомы, до попадания в стационар. От него находится в прямой зависимости то, как быстро и какой объем мозговой ткани будет отмирать. В современной ситуации пациентам часто удается спасти и жизнь и уменьшить последствия инсульта за счет различных технологий, в частности растворения тромба, тромболизиса, или экстракции тромба, как самого современного сейчас метода борьбы с ишемическим инсультом", — сказал он.

Он добавил, что от времени доставки пациента в больницу будет зависеть и успешность реабилитации, которая в ряде случаев позволяет пациенту вернуться к нормальной жизни и работе.

Спаси человека за две минуты
© Инфографика
Спаси человека за 2 минуты

Стал ли инсульт моложе?

По словам Копылова, говорить о том, что инсульт массово молодеет, нельзя, но в клиники с этим диагнозом все-таки достаточно часто стали попадать и молодые люди.

"В связи с "эпидемией" метаболических заболеваний, то есть связанных с нарушением обмена липидов, в частности, с сахарным диабетом, сердечно-сосудистые заболевания стали моложе… Но такого, чтобы радикально сказать, что это стало совсем болезнью молодых, такого нет. Просто стали попадать в клиники пациенты, которым и тридцати лет нет, это не какая-то сверхредкость в настоящее время", — сказал он.

Профилактика инсульта

По словам Хорошева, в профилактике инсульта хороший эффект оказывают самые обычные меры предосторожности, которые в целом положительно влияют на состояние здоровья человека.

Мобильное приложение на экране смартфона. Архивное фото
© Fotolia / Andrey Popov
Эксперты рассказали о способах профилактики сердечно-сосудистых заболеваний
"Во-первых, нужно выполнять обычные правила, такие, как контроль за употреблением алкоголя, потому что все, что выходит за рамки употребления крепкого алкоголя более 40 миллилитров, это крайне опасно. Нарушается свертываемость крови, и появляется склонность к тромбообразованию, склонность к формированию атеросклеротических бляшек", — сказал Хорошев.

Кроме того, опасность для сосудов может нести и такая проблема, как плоскостопие. Кардиолог отметил, из-за этого ударная волна от движения человека не гасится стопой, а переходит на суставы тела.

"Ударная волна в итоге доходит до шейного отдела позвоночника и головного мозга… В шейном отделе семь шейных позвонков, через шесть из них проходит позвоночная артерия, которая несут кровь, питающую мозг… Когда от нагрузки начинают уплощаться межпозвоночные диски, возникает так называемая патологическая извитость позвоночных артерий, возникает оскудение притока артериальной крови и ишемия головного мозга, которая в конце концов достигает уровня критической ишемии, то есть мозг недополучает артериальной крови", — отметил Хорошев.

Под давлением: почему современный мир плохо влияет на наши сосуды
© РИА Новости / Кирилл Брага
Под давлением: почему современный мир плохо влияет на наши сосуды
По его словам, в таком случае возникает так называемый синдром малых признаков, когда у человека возникает легкое головокружение, головные боли, нарушения сна, нарушение концентрации внимания, он может слегка покачиваться при ходьбе.

"Потом, когда наступает критический уровень нехватки артериальной крови…, возникают транзиторные ишемические атаки приходящие, которые становятся полноценным нарушением мозгового кровообращения, то есть инсультом", — отметил Хорошев.

Он добавил, что важно правильно питаться: поменьше есть мяса, и особенно таких мясных продуктов как колбаса, но больше овощей, фруктов, морской рыбы. Такой режим питания уменьшит риск формирования атеросклеротических бляшек, а потому снизится риск инсульта.

Влияет ли стресс?

Копылов рассказал, что прямой связи между уровнем стресса и инсультом нет, но повышение артериального давления из-за того, что человек нервничает, является одним из факторов риска инсульта.

Операция. Архивное фото
© Fotolia / edwardolive
Академик РАН назвал "главных киллеров" россиян
"Но большая часть инсультов связана с ишемией, с тем, что тромб попадает в мозговую артерию…, а эта часть заболевания очень тесно связана с нарушением сердечного ритма, в частности, с мерцательной аритмией. На ее фоне получается так, что в одной из камер сердца образуются эти тромбы, а потом дальше по кровотоку попадают в сосуды мозга и провоцируют инсульт", — сказал он.

По его словам, очень важно выявлять такие нарушения как можно раньше и обеспечить пациентов препаратами, которые разжижают кровь и не позволяют этим тромбам образовываться. Для этого важна координация действий врачей всех специальностей, а не только кардиологов.

Лечение инсульта

Помимо приема препаратов, разжижающих кровь, лечить ишемический инсульт можно и с помощью хирургического вмешательства, рассказал Копылов.

Медицинская лаборатория
© Fotolia / romaset
Российские ученые стоят на пороге создания новых лекарств от инсульта
"Хирургическим методом (можно) закрыть то место в предсердии, в котором чаще всего образуются тромбы, но это решение должен принимать уже кардиолог… Относительно препаратов, которые предотвращают инсульт, сейчас достаточно большое разнообразие препаратов, которые разжижают кровь…, сейчас их как минимум четыре препарата на рынке нашей страны", — отметил врач.

Если говорить о геморрагическом инсульте, то важно контролировать артериальное давление, принимая необходимое для этого препараты.

"Я уже упомянул о тромбоэкстракции — это достаточно дорогая процедура, и применяться она должна в очень короткий период от начала первых симптомов, но по сравнению даже с растворением тромба в остром периоде она показала лучшие результаты. Думаю, что на этом пути есть еще много возможностей, которые разрабатываются, и будут применены в ближайшем будущем", — подытожил Копылов.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена