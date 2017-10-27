Кардиологи рассказали о методах профилактики и лечения инсульта

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Может ли стресс стать причиной возникновения инсульта, что позволит сократить риск возникновения заболевания и какие новые методы применяются для его лечения, рассказали РИА Новости врачи-кардиологи.

В 2006 году Всемирная организация по борьбе с инсультом (World Stroke Organization, WSO) объявила 29 октября Всемирным днем борьбы с инсультом (World Stroke Day) в целях информирования общества об этой болезни.

Инсульт (от латинского insulto — "скачу", "впрыгиваю"), "мозговой удар" — острое нарушение мозгового кровообращения главным образом при гипертонической болезни, атеросклерозе, воспалительных заболеваниях и аномалиях мозговых сосудов.

Инсульт, как правило, не является быстроразвивающимся заболеванием. Это долгий процесс, проходящий стадии от незначительных функциональных изменений до необратимого структурного поражения мозга — некроза (омертвения клеток мозга).

Статистика заболеваемости

Ранее Минздрав РФ сообщил, что с 2008-го по 2016 годы смертность россиян от инсульта снизилась на 45% и составила примерно 123 случая на 100 тысяч человек. По данным ведомства, ежегодно в ходе Всероссийской диспансеризации, которую проводят с 2013 года, болезни системы кровообращения выявляют примерно 25% россиян, впервые выявленные сердечно-сосудистые заболевания встречаются у 4% обследованных.

"Инсульт — это одно из самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний, и в мире, по последним данным ВОЗ, ежегодно происходит около семи миллионов инсультов, и из них более полумиллиона — у нас в стране. То есть примерно каждые полторы минуты в мире происходит инсульт", — сказал кардиолог Владимир Хорошев.

Виды инсульта

"Собственно говоря, две основные категории инсультов – это ишемический и геморрагический. В первом случае сосуд закупоривается тем или иным способом, либо за счет тромбоза, либо за счет того, что тромб приходит к этой области — и все, что ниже по течению сосуда находится, отмирает. Второй вариант — это когда сосуд в каком-то месте, обычно на фоне повышения артериального давления, рвется, и кровь из этого отверстия проникает в мозговую ткань, пропитывает эту часть мозга", — рассказал профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии медицинского университета имени Сеченова Филипп Копылов.

Он отметил, что для этих видов существуют разные подходы как к лечению, так и к профилактике. Тяжесть инсульта и его последствий напрямую связаны с объемом поражения мозговой ткани, поэтому сложно говорить, какой из видов заболевания переносится тяжелее, но ишемический инсульт встречается чаще, уточнил эксперт.

Как проявляется инсульт

Копылов отметил, что симптомы инсульта могут быть достаточно разнообразными.

"Если вдруг нарушается речь, начинается резкая головная боль, отсутствует движение в конечности, мимика лица изменяется — это будет первыми признаками инсульта, и в таком случае нужно обязательно, не откладывая, обращаться в больницу, потому что для инсульта крайне важно время от момента, когда начались первые симптомы, до попадания в стационар. От него находится в прямой зависимости то, как быстро и какой объем мозговой ткани будет отмирать. В современной ситуации пациентам часто удается спасти и жизнь и уменьшить последствия инсульта за счет различных технологий, в частности растворения тромба, тромболизиса, или экстракции тромба, как самого современного сейчас метода борьбы с ишемическим инсультом", — сказал он.

Он добавил, что от времени доставки пациента в больницу будет зависеть и успешность реабилитации, которая в ряде случаев позволяет пациенту вернуться к нормальной жизни и работе.

Стал ли инсульт моложе?

По словам Копылова, говорить о том, что инсульт массово молодеет, нельзя, но в клиники с этим диагнозом все-таки достаточно часто стали попадать и молодые люди.

"В связи с "эпидемией" метаболических заболеваний, то есть связанных с нарушением обмена липидов, в частности, с сахарным диабетом, сердечно-сосудистые заболевания стали моложе… Но такого, чтобы радикально сказать, что это стало совсем болезнью молодых, такого нет. Просто стали попадать в клиники пациенты, которым и тридцати лет нет, это не какая-то сверхредкость в настоящее время", — сказал он.

Профилактика инсульта

По словам Хорошева, в профилактике инсульта хороший эффект оказывают самые обычные меры предосторожности, которые в целом положительно влияют на состояние здоровья человека.

"Во-первых, нужно выполнять обычные правила, такие, как контроль за употреблением алкоголя, потому что все, что выходит за рамки употребления крепкого алкоголя более 40 миллилитров, это крайне опасно. Нарушается свертываемость крови, и появляется склонность к тромбообразованию, склонность к формированию атеросклеротических бляшек", — сказал Хорошев.

Кроме того, опасность для сосудов может нести и такая проблема, как плоскостопие. Кардиолог отметил, из-за этого ударная волна от движения человека не гасится стопой, а переходит на суставы тела.

"Ударная волна в итоге доходит до шейного отдела позвоночника и головного мозга… В шейном отделе семь шейных позвонков, через шесть из них проходит позвоночная артерия, которая несут кровь, питающую мозг… Когда от нагрузки начинают уплощаться межпозвоночные диски, возникает так называемая патологическая извитость позвоночных артерий, возникает оскудение притока артериальной крови и ишемия головного мозга, которая в конце концов достигает уровня критической ишемии, то есть мозг недополучает артериальной крови", — отметил Хорошев.

По его словам, в таком случае возникает так называемый синдром малых признаков, когда у человека возникает легкое головокружение, головные боли, нарушения сна, нарушение концентрации внимания, он может слегка покачиваться при ходьбе.

"Потом, когда наступает критический уровень нехватки артериальной крови…, возникают транзиторные ишемические атаки приходящие, которые становятся полноценным нарушением мозгового кровообращения, то есть инсультом", — отметил Хорошев.

Он добавил, что важно правильно питаться: поменьше есть мяса, и особенно таких мясных продуктов как колбаса, но больше овощей, фруктов, морской рыбы. Такой режим питания уменьшит риск формирования атеросклеротических бляшек, а потому снизится риск инсульта.

Влияет ли стресс?

Копылов рассказал, что прямой связи между уровнем стресса и инсультом нет, но повышение артериального давления из-за того, что человек нервничает, является одним из факторов риска инсульта.

"Но большая часть инсультов связана с ишемией, с тем, что тромб попадает в мозговую артерию…, а эта часть заболевания очень тесно связана с нарушением сердечного ритма, в частности, с мерцательной аритмией. На ее фоне получается так, что в одной из камер сердца образуются эти тромбы, а потом дальше по кровотоку попадают в сосуды мозга и провоцируют инсульт", — сказал он.

По его словам, очень важно выявлять такие нарушения как можно раньше и обеспечить пациентов препаратами, которые разжижают кровь и не позволяют этим тромбам образовываться. Для этого важна координация действий врачей всех специальностей, а не только кардиологов.

Лечение инсульта

Помимо приема препаратов, разжижающих кровь, лечить ишемический инсульт можно и с помощью хирургического вмешательства, рассказал Копылов.

"Хирургическим методом (можно) закрыть то место в предсердии, в котором чаще всего образуются тромбы, но это решение должен принимать уже кардиолог… Относительно препаратов, которые предотвращают инсульт, сейчас достаточно большое разнообразие препаратов, которые разжижают кровь…, сейчас их как минимум четыре препарата на рынке нашей страны", — отметил врач.

Если говорить о геморрагическом инсульте, то важно контролировать артериальное давление, принимая необходимое для этого препараты.

"Я уже упомянул о тромбоэкстракции — это достаточно дорогая процедура, и применяться она должна в очень короткий период от начала первых симптомов, но по сравнению даже с растворением тромба в остром периоде она показала лучшие результаты. Думаю, что на этом пути есть еще много возможностей, которые разрабатываются, и будут применены в ближайшем будущем", — подытожил Копылов.