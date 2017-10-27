Кардиологи рассказали о методах профилактики и лечения инсульта

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Может ли стресс стать причиной возникновения инсульта, что позволит сократить риск возникновения заболевания и какие новые методы применяются для его лечения, рассказали РИА Новости врачи-кардиологи.
Инсульт (от латинского insulto — "скачу", "впрыгиваю"), "мозговой удар" — острое нарушение мозгового кровообращения главным образом при гипертонической болезни, атеросклерозе, воспалительных заболеваниях и аномалиях мозговых сосудов.
Инсульт, как правило, не является быстроразвивающимся заболеванием. Это долгий процесс, проходящий стадии от незначительных функциональных изменений до необратимого структурного поражения мозга — некроза (омертвения клеток мозга).
Статистика заболеваемости
"Инсульт — это одно из самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний, и в мире, по последним данным ВОЗ, ежегодно происходит около семи миллионов инсультов, и из них более полумиллиона — у нас в стране. То есть примерно каждые полторы минуты в мире происходит инсульт", — сказал кардиолог Владимир Хорошев.
Виды инсульта
Он отметил, что для этих видов существуют разные подходы как к лечению, так и к профилактике. Тяжесть инсульта и его последствий напрямую связаны с объемом поражения мозговой ткани, поэтому сложно говорить, какой из видов заболевания переносится тяжелее, но ишемический инсульт встречается чаще, уточнил эксперт.
Как проявляется инсульт
Копылов отметил, что симптомы инсульта могут быть достаточно разнообразными.
Он добавил, что от времени доставки пациента в больницу будет зависеть и успешность реабилитации, которая в ряде случаев позволяет пациенту вернуться к нормальной жизни и работе.
Стал ли инсульт моложе?
По словам Копылова, говорить о том, что инсульт массово молодеет, нельзя, но в клиники с этим диагнозом все-таки достаточно часто стали попадать и молодые люди.
"В связи с "эпидемией" метаболических заболеваний, то есть связанных с нарушением обмена липидов, в частности, с сахарным диабетом, сердечно-сосудистые заболевания стали моложе… Но такого, чтобы радикально сказать, что это стало совсем болезнью молодых, такого нет. Просто стали попадать в клиники пациенты, которым и тридцати лет нет, это не какая-то сверхредкость в настоящее время", — сказал он.
Профилактика инсульта
По словам Хорошева, в профилактике инсульта хороший эффект оказывают самые обычные меры предосторожности, которые в целом положительно влияют на состояние здоровья человека.
Кроме того, опасность для сосудов может нести и такая проблема, как плоскостопие. Кардиолог отметил, из-за этого ударная волна от движения человека не гасится стопой, а переходит на суставы тела.
"Ударная волна в итоге доходит до шейного отдела позвоночника и головного мозга… В шейном отделе семь шейных позвонков, через шесть из них проходит позвоночная артерия, которая несут кровь, питающую мозг… Когда от нагрузки начинают уплощаться межпозвоночные диски, возникает так называемая патологическая извитость позвоночных артерий, возникает оскудение притока артериальной крови и ишемия головного мозга, которая в конце концов достигает уровня критической ишемии, то есть мозг недополучает артериальной крови", — отметил Хорошев.
"Потом, когда наступает критический уровень нехватки артериальной крови…, возникают транзиторные ишемические атаки приходящие, которые становятся полноценным нарушением мозгового кровообращения, то есть инсультом", — отметил Хорошев.
Он добавил, что важно правильно питаться: поменьше есть мяса, и особенно таких мясных продуктов как колбаса, но больше овощей, фруктов, морской рыбы. Такой режим питания уменьшит риск формирования атеросклеротических бляшек, а потому снизится риск инсульта.
Влияет ли стресс?
Копылов рассказал, что прямой связи между уровнем стресса и инсультом нет, но повышение артериального давления из-за того, что человек нервничает, является одним из факторов риска инсульта.
По его словам, очень важно выявлять такие нарушения как можно раньше и обеспечить пациентов препаратами, которые разжижают кровь и не позволяют этим тромбам образовываться. Для этого важна координация действий врачей всех специальностей, а не только кардиологов.
Лечение инсульта
Помимо приема препаратов, разжижающих кровь, лечить ишемический инсульт можно и с помощью хирургического вмешательства, рассказал Копылов.
Если говорить о геморрагическом инсульте, то важно контролировать артериальное давление, принимая необходимое для этого препараты.
"Я уже упомянул о тромбоэкстракции — это достаточно дорогая процедура, и применяться она должна в очень короткий период от начала первых симптомов, но по сравнению даже с растворением тромба в остром периоде она показала лучшие результаты. Думаю, что на этом пути есть еще много возможностей, которые разрабатываются, и будут применены в ближайшем будущем", — подытожил Копылов.