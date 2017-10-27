МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Предложение захоронить тело Владимира Ленина сейчас неуместно и не принесёт политических очков Ксении Собчак, поскольку пока в обществе нет консенсуса по этому вопросу, заявил РИА Новости в пятницу вину-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин.
60.9%Да, тело нужно предать земле
28.3%Нет, Ленин был ключевой фигурой в истории страны
10.8%Мне все равно
"Не стоит кандидату в кандидаты в президенты поднимать этот вопрос, который явно не даст ей политических очков", — сказал сенатор. Регистрация кандидатов в президенты пока не началась, избирательная кампания стартует лишь в декабре.
По его словам, "бессмысленно" говорить о захоронении Ленина в то время, когда "часть электората собирается голосовать за КПРФ и празднует 100-летие Октября". "Люди этого не поймут, будут недовольны, хотя и сама КПРФ признает, что с каждым годом таких людей становится все меньше", — сказал Бушмин.
Он подчеркнул, что для решения вопроса о захоронении Ленина в обществе должен быть консенсус, которого пока нет.
"Подождём. Я уверен в том, что рано или поздно он будет захоронен", — сказал сенатор.