Жители Адыгеи смогут жаловаться на состояние дорог через веб-портал

МАЙКОП, 27 окт — РИА Новости. Правительство Адыгеи по инициативе главы республики Мурата Кумпилова создаст информационный ресурс, на котором жители республики смогут оставлять для исполнительных органов информацию о проблемах на дорогах, сообщили РИА Новости в пресс-службе органов исполнительной власти республики.

Речь идет не только о недостатках дорожного покрытия, но и о целостности отбойных ограждений, которые могут самовольно демонтироваться населением, о неисправности уличного освещения, небезопасных участках дороги, разметки и дорожных знаков.

"С помощью информационного ресурса граждане смогут сообщать об увиденных проблемах, направляя туда фото и видеофайлы. Информация будет поступать в соответствующие ведомства, ответственные за содержание указанных участков", — добавили в пресс-службе.

Глава региона, тем не менее, поручил главам городов и районов активнее подключаться к контролю порядка на дорожных и придорожных объектах, первостепенным должна стать безопасность людей.

"Мы придали серьёзный импульс работе по совершенствованию сети автодорог на территории республики. При поддержке федерального центра строим новые развязки, расширяем трассы, устанавливаем освещение. Местные власти должны планировать строительство объектов придорожного сервиса с учётом перспективного расширения дорог. Принимаемые сегодня решения и их воплощение позволят сберечь жизни людей", — сказал Кумпилов

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