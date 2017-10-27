В СПЧ выступили за присоединение России к конвенции по киберпреступности

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Глава совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов считает необходимым присоединение России к европейской конвенции по киберпреступности.

"Нам нужно принять все возможные усилия для того, чтобы Россия присоединилась к европейской конвенции по киберпреступности", — сказал он на конференции "Россия и ЕСПЧ: право быть услышанным" в рамках Петербургского юридического международного форума.

Глава СПЧ также отметил, что правовое регулирование деятельности в интернете должно быть трансграничным, глобальным.

Конвенция Совета Европы о киберпреступности была открыта для подписания в 2001 году, а вступила в силу 1 июля 2004 года. Она стала первым документом, в котором содержится классификация киберпреступлений. В марте 2008 года президент РФ Владимир Путин распорядился признать утратившим силу свое распоряжение о подписании этой конвенции.

Подписание документа предполагалось сопроводить заявлением, в котором РФ оставляла за собой право определиться с участием в конвенции при условии возможного пересмотра ее положений, которые, по мнению российской стороны, "могут нанести ущерб суверенитету и национальной безопасности государств-участников, правам и законным интересам их граждан и юридических лиц".

Речь шла о пункте, в котором говорилось о том, что "сторона может без согласия другой стороны получать через компьютерную систему на своей территории доступ к хранящимся на территории другой стороны компьютерным данным или получить их, если эта сторона имеет законное и добровольное согласие лица, которое имеет законные полномочия раскрывать эти данные этой стороне через такую компьютерную систему".