МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Жалобы на уровень шума занимают первое место среди всех обращений россиян о раздражающих физических факторах – на них приходится 60%, при этом на первых-вторых этажах жилых домов в 13% случаев превышен уровень шума от размещенных рядом объектов, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В пятницу депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник сообщил на своем сайте, что обратился к прокурору города Сергею Литвиненко, главе Роспотребнадзора Анне Поповой и бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой обратить внимание "на избирательную надзорную практику со стороны петербургского управления Роспотребнадзора, а также провести проверку на законность и обоснованность такой практики в Петербурге". Депутат утверждает, что в Санкт-Петербурге существует практика привлечения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предприятия которых расположены в жилых многоквартирных домах и функционируют с музыкальным сопровождением, к административной ответственности. При этом штрафы, которые налагает управление на предпринимателей, становятся непосильной ношей и фактически уничтожают бизнес на корню.

"В структуре жалоб граждан на различные физические факторы наибольший удельный вес составляют жалобы на шум — свыше 60% среди всех жалоб на физические факторы. Основными из них являются жалобы жителей, проживающих на первых и вторых этажах жилых домов, на акустический дискомфорт от систем вентиляции и холодильного оборудования предприятий сферы обслуживания, торговли, общественного питания (встроенных или пристроенных к жилым домам), на шум от звуковоспроизводящей и звукоусиливающей аппаратуры, шум и вибрацию при работе отопительного оборудования и лифтов в жилых домах, шум от автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта. В некоторых регионах отмечается большое количество жалоб на шум от строительных площадок", — сообщили в Роспотребнадзоре.

При этом, по данным ведомства, акустический шум является наиболее значимым из физических факторов, оказывающих влияние на среду обитания человека, и его воздействие на людей в условиях плотной застройки населенных пунктов продолжает возрастать.

"Постоянное воздействие сильного шума может привести к неблагоприятным последствиям, в том числе негативному влиянию на органы слуха и особенно на нервно-психологическую деятельность организма", — сообщили в Роспотребнадзоре.

Причинами повышенного уровня шума служит недостаточная шумозащита на стадии проектирования помещений и ввода оборудования в эксплуатацию, монтаж оборудования с отступлением от проектных решений без оценки генерируемых уровней шума и вибрации, размещение оборудования, не предусмотренного проектом, а также неудовлетворительный контроль за эксплуатацией оборудования.

"Доля измерений уровней шума при обследовании жилых помещений от встроено-пристроенных объектов первого-второго этажей жилых домов, не соответствующих санитарно- эпидемиологическим требованиям, увеличилась по сравнению с 2015 годом и составила 13,1%", — отметили в Роспотребнадзоре.

Также на людей воздействует шум на промышленных объектах, на транспорте, в учебных заведениях, детских и лечебно-профилактических учреждениях и так далее.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обращает внимание граждан, что при неблагоприятном воздействии физических факторов, в том числе шума, следует обращаться в территориальные управления Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации.