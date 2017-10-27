Путин напомнил о необходимости помогать семьям, которые усыновляют детей

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Ольгой Голодец обратил внимание на необходимость выстраивать работу с семьями, которые усыновляют детей, оказывать им поддержку.
По словам Голодец, на сегодняшний день в России подлежат усыновлению 51 тысяча 594 ребенка, а в 2012 году таких детей было 119 тысяч. "В России изменилось отношение людей к усыновлению. И что мы сегодня видим — организованные в соответствии с постановлениями правительства механизмы содействия семьям, которые берут детей на усыновление, всецело разделяются другими приемными семьями. Семьи стали помогать своим коллегам, которые также берут на себя это сложное бремя по воспитанию детей. Поэтому мы видим изменение числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей", — сказал Голодец.
Путин уточнил, касается ли уменьшение именно детских домов, и вице-премьер ответила утвердительно.
После этого глава государства обратил внимание вице-премьера на работу с семьями, которые взяли детей на усыновление. "Здорово, хороший процесс. И тенденция хорошая. Надо все-таки больше обращать внимания тогда на те семьи, которые берут к себе детей. Выстраивать их поддержку, заботу о них. С регионами надо поработать", — сказал Путин.