Путин напомнил о необходимости помогать семьям, которые усыновляют детей

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Ольгой Голодец обратил внимание на необходимость выстраивать работу с семьями, которые усыновляют детей, оказывать им поддержку.

В начале встречи Путин попросил Голодец рассказать о ситуации с детскими домами. "Я смотрю по документам — значительно увеличилось количество детей, которых люди забирают в семьи из детских домов. Насколько это соответствует действительности? Что там происходит?" — поинтересовался он.

По словам Голодец, на сегодняшний день в России подлежат усыновлению 51 тысяча 594 ребенка, а в 2012 году таких детей было 119 тысяч. "В России изменилось отношение людей к усыновлению. И что мы сегодня видим — организованные в соответствии с постановлениями правительства механизмы содействия семьям, которые берут детей на усыновление, всецело разделяются другими приемными семьями. Семьи стали помогать своим коллегам, которые также берут на себя это сложное бремя по воспитанию детей. Поэтому мы видим изменение числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей", — сказал Голодец.

Путин уточнил, касается ли уменьшение именно детских домов, и вице-премьер ответила утвердительно.

"Мы также предприняли очень серьезные меры по изменению работы самих детских домов. Изменен и регламент их работы. Раньше у нас стандартам соответствовали всего несколько детских домов, новым стандартам, где принцип воспитания — это семейное воспитание ребенка, где дети воспитываются не в группах, а в некоем прообразе семьи, где им прививают те навыки, которые нужны для семьи. Эти дети ходят в обычные школы, эти дети ходят в кружки, они социализируются со сверстниками. Это тоже помогает в дальнейшем устройстве их в семьи. Таких детских домов у нас становится все больше. Но все равно наш генеральный курс — на дальнейшее снижение числа сирот в РФ", — отметила она.

После этого глава государства обратил внимание вице-премьера на работу с семьями, которые взяли детей на усыновление. "Здорово, хороший процесс. И тенденция хорошая. Надо все-таки больше обращать внимания тогда на те семьи, которые берут к себе детей. Выстраивать их поддержку, заботу о них. С регионами надо поработать", — сказал Путин.