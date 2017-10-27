На фиолетовой ветке метро Москвы увеличат число поездов

Люди возле входа на станцию Выхино в Москве. Архивное фото

Люди возле входа на станцию Выхино в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Количество поездов увеличат на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена на время закрытия участка между станциями "Выхино" и "Котельники" с 28 октября по 3 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метро.

"В ближайшие субботу и воскресенье, 28 и 29 октября, по Таганско-Краснопресненской линии за сутки пройдут 880 составов, что на 16 больше, чем в обычные выходные", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе метро напомнили, что временное закрытие станций "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект" связано со строительством новой "Кожуховской" линии метро. Поезда будут курсировать только до станции "Выхино". В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу 4 ноября в 5.30.

Для комфортного проезда пассажиров будут организованы бесплатные маршруты автобусов с минимальными интервалами движения и обособленные выделенные полосы для приоритетного движения наземного городского транспорта. Как отметили в ГУП "Мосгортранс", для пассажиров на полосы запустят низкопольные автобусы особо большого класса.