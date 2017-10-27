Росприроднадзор согласовал проект допустимых выбросов в порту Ванино

ХАБАРОВСК, 27 окт — РИА Новости. Департамент управления Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) одобрил проект предельно допустимых выбросов (ПДВ), доработанный в соответствии с фактическими объемами перевалки угля в порту Ванино Хабаровского края, сообщает пресс-служба порта.
"Проект нормативов ПДВ прошел необходимую экспертизу и получил санитарно-эпидемиологическое заключение. Департамент управления Росприроднадзора по ДФО выдал порту разрешение, устанавливающее предельно допустимые выбросы. В проекте ПДВ предусмотрено проведение ежеквартального контроля за соблюдением указанных нормативов", — приводятся в сообщении слова генерального директора ОАО "Порт Ванино" Евгения Дмитракова.
Ранее сообщалось, что в этом году для предотвращения пыления порт начал возведение дополнительных ограждений вокруг угольных складов и причалов, где перегружается уголь. Для снижения пыления на угольных складах применяются снегогенераторы.
Порт "Ванино" — крупнейшая стивидорная компания на Дальнем Востоке. Порт обрабатывает уголь, цветные и черные металлы, лес, пиломатериалы, руду, контейнеры, автотехнику.