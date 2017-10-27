Росприроднадзор согласовал проект допустимых выбросов в порту Ванино

ХАБАРОВСК, 27 окт — РИА Новости. Департамент управления Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) одобрил проект предельно допустимых выбросов (ПДВ), доработанный в соответствии с фактическими объемами перевалки угля в порту Ванино Хабаровского края, сообщает пресс-служба порта.

Ранее сообщалось, что в январе 2017 года жители поселка Ванино провели митинг за экологическую безопасность при перевалке угля и глинозема в порту Ванино. Уже несколько лет люди жалуются на загрязненный воздух. После жалоб граждан транспортная прокуратура провела проверку и установила ряд нарушений, а также отсутствие надлежащего производственного контроля. По распоряжению губернатора края создана рабочая группа по обеспечению безопасного и социально-ответственного развития порта Ванино. В 2017 году порт увеличил финансирование природоохранных мероприятий до 100 миллионов рублей.

"Проект нормативов ПДВ прошел необходимую экспертизу и получил санитарно-эпидемиологическое заключение. Департамент управления Росприроднадзора по ДФО выдал порту разрешение, устанавливающее предельно допустимые выбросы. В проекте ПДВ предусмотрено проведение ежеквартального контроля за соблюдением указанных нормативов", — приводятся в сообщении слова генерального директора ОАО "Порт Ванино" Евгения Дмитракова.

Генеральный директор стивидорной компании также отметил, что в ближайшее время начнет работать стационарный автоматизированный комплекс экологического мониторинга. Технику доставят в порт в конце октября. Он позволит в непрерывном режиме отслеживать динамику качества атмосферного воздуха, фиксируя как разовые, так и среднесуточные концентрации веществ, попадающих в окружающую среду в результате деятельности порта.

Ранее сообщалось, что в этом году для предотвращения пыления порт начал возведение дополнительных ограждений вокруг угольных складов и причалов, где перегружается уголь. Для снижения пыления на угольных складах применяются снегогенераторы.

Порт "Ванино" — крупнейшая стивидорная компания на Дальнем Востоке. Порт обрабатывает уголь, цветные и черные металлы, лес, пиломатериалы, руду, контейнеры, автотехнику.