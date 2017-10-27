Донской прокомментировал возможное создание "Деревни гномов" в Подмосковье

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Просьбу лидера ЛДПР Владимира Жириновского создать в Подмосковье парк "Деревня гномов" можно рассмотреть при условии сохранения и защиты подмосковных лесов, заявил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

Ранее руководитель фракции Либерально-демократической партии России в Госдуме Владимир Жириновский направил письмо Донскому с просьбой создать недалеко от подмосковного города Видное парк "Деревня гномов".

"Меня очень волнует сохранность лесов, которые рассматриваются как место, где "Деревня гномов" будет создаваться. Для нас ключевое — это защита леса. Если создавать региональный парк, то он должен в первую очередь охранную функцию нести", — сказал Донской журналистам.

По его словам, Минприроды выступает за то, чтобы в регионах как можно больше создавалось парков по охране природы.

"Проект может быть предложен к рассмотрению таким образом, чтобы лесной фонд был минимальным образом задействован и защищался бы и сохранялся", — добавил Донской.