МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Уровень сотрудничества Telegram с властями не зависит от юрисдикции и строится на единых принципах, заявил основатель Telegram Павел Дуров.

"Советник президента России по вопросам развития интернета заявил о том, что Telegram якобы игнорирует запросы от российских государственных органов, но сотрудничает с властями других стран, например, Индонезии. Это не так: уровень сотрудничества Telegram с властями не зависит от юрисдикции и везде строится на одних и тех же принципах", — написал Дуров на своей странице в соцсети "ВКонтакте", отмечая, что индонезийские государственные службы не требовали доступа к личной переписке.

Дуров также сообщил, что Telegram обрабатывает запросы на удаление публично доступного противоправного контента во всем мире, не выдавая при этом личных данных пользователей госорганам ни в одной стране.

"Хотя весомая доля аудитории Telegram приходится на более консервативные страны, чем Россия, только в России Telegram был оштрафован за непредоставление ключей шифрования сообщений. Это единственный подобный прецедент за четыре года работы Telegram на глобальном рынке", — отметил Дуров.

В середине октября мировой суд в Москве оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений. Павел Дуров в ответ заявил, что требования ФСБ нереализуемы технически и противоречат Конституции РФ.

Адвокат Павел Чиков в четверг сообщил РИА Новости, что компания Telegram Messenger LLP подала жалобу на постановление об административном правонарушении. По словам Чикова, контроль переговоров может осуществляться лишь по судебному решению, а ФСБ, запрашивая информацию для дешифровки, такой не представила.