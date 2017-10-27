Правительство утвердило план госконтроля организации детского отдыха

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении плана реализации Основ государственного регулирования и государственного контроля организации отдыха и оздоровления детей до 2020 года. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства в пятницу.

Как отмечается, Основы государственного регулирования и государственного контроля организации отдыха и оздоровления детей были утверждены правительством в мае этого года.

"Подписанным распоряжением утвержден план мероприятий по реализации Основ… до 2020 года. План направлен на совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для организации качественного и доступного отдыха и оздоровления детей в России", — говорится в сообщении.

План включает 15 мероприятий, которыми предусматривается принятие нормативных правовых актов в сфере организации отдыха и оздоровления детей, обеспечение безопасности детей, ежегодный мониторинг оздоровительной кампании, утверждение профессиональных стандартов, организация дополнительного профессионального образования работников организаций отдыха и оздоровления детей.

Так, согласно документу, Минтруду, Минобрнауки, Минздраву и Минкультуры необходимо до декабря 2017 года подготовить и утвердить профессиональные стандарты в сфере организации отдыха и оздоровления детей.

Минобрнауки, Минтруду, МЧС, МВД, Роспотребнадзору и другим ведомствам необходимо ежегодно проводить мониторинг оздоровительной кампании в РФ, доклад в правительство поручено представлять в октябре. Кроме того, Минобрнауки и руководству регионов необходимо ежегодно проводить Всероссийский форум организаторов отдыха и оздоровления детей.