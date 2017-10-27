В национальном парке в Приморье медведь "разобрал" фотоловушку

ВЛАДИВОСТОК, 27 окт – РИА Новости. Любопытный гималайский медведь в нацпарке "Земля леопарда" попытался "разобрать" автоматическую фотокамеру, вытащив карту памяти из устройства, однако на ней осталась видеозапись "преступления", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы нацпарка.

На сайте парка опубликовано видео, на котором видно, как медведь сначала позирует перед камерой, а потом начинает обхватывать ее лапами.

По словам представителя пресс-службы, сотрудники обнаружили неработающую камеру. Ее корпус был открыт, а карта памяти – наполовину вынута из устройства. Последнее видео на ней показало, что это сделал гималайский медведь. Схватив устройство двумя лапами, зверь попытался оторвать его от дерева. Когда этот план провалился, в ход пошли крепкие медвежьи зубы. По данным собеседника агентства, медведь взрослый.

Как рассказал инженер-исследователь ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Сторожук, это был первый случай, когда медведю "удалось" достать из фотоловушки карту памяти.

"Конечно, он делал это ненамеренно. Это очень любопытные животные. Ежегодно мы сталкиваемся с несколькими случаями "покушения" медведей на фотоловушки. Все они по-разному заканчиваются для камер", — сказал Сторожук.

Медведи – не единственные звери на "Земле леопарда", умеющие "проверять" фотоловушки. Летом 2017 года сообщалось, что первым карту памяти из такого устройства "удалось" достать тигренку, чью семью удалось заснять камере.