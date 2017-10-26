Комитет ГД ведет переговоры о инфраструктуре по защите банков от киберугроз

НЬЮ-ЙОРК, 26 окт — РИА Новости, Екатерина Соболь. Комитет Госдумы по финрынку ведет переговоры с Центробанком РФ о создании инфраструктуры для защиты банков от хакерских атак, заявил глава комитета Анатолий Аксаков в кулуарах встречи годового собрания делового совета США-РФ в Нью-Йорке.

"Я выступаю сторонником того, чтобы Центральный банк на примере национальной системы платёжных карт вместе с банкирами создал такую же систему, которая работала бы на аутсорсинговой основе. Это очень капиталоемкая вещь — защита от кибератак. Центробанк поначалу это может взять на себя. А потом на самоокупаемой основе эта система будет работать", сказал он.

"Понятно, что большим банкам легче, а маленьким посложнее. А за счёт этой инфраструктуры каждый сможет чувствовать себя увереннее… Мы с Центробанком ведём переговоры по поводу того, чтобы такую структуру создать. Есть сторонники и оппоненты. Но процесс в эту сторону идёт, поскольку атаки становятся мощнее", — добавил Аксаков.

Банк России в среду зафиксировал компьютерную атаку с использованием вредоносного программного обеспечения (ПО) типа "шифровальщик" BadRabbit, компрометации ресурсов финансовых организаций не зафиксировано. Регулятор обратил внимание, что злоумышленники продолжат распространять вредоносное ПО, в том числе предназначенное для скрытного шифрования файлов. Банк России пообещал проработать механизмы для снижения вероятности подобных инцидентов в будущем.