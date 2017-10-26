Косачев удалит свой аккаунт в Twitter после решения блокировки RT и Sputnik

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил о готовности удалить свой аккаунт в Twitter после решения компании в отношении RT и Sputnik, сообщает RT.

В четверг американская соцсеть Twitter сообщила, что решила заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют российские RT и Sputnik. Подчеркивается, что решение было принято, основываясь на работе компании в связи с расследованием "российского вмешательства" в президентские выборы в США в 2016 году. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, комментируя решение Twitter заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют RT и Sputnik, выразила сожаление в связи с этим шагом, в том числе в свете возможных ответных мер России в отношении американских СМИ.

"Я сам пользователь Twitter и до сих пор полагался на независимость этой соцсети. Сейчас я вижу, что она, очевидно, зависима в своих действиях, политизирована. Поэтому я принимаю решение отписаться от Twitter и ликвидировать там свой аккаунт. Если хотите, это можно воспринимать как акцию солидарности с RT и Sputnik… Мне с сегодняшнего дня Twitter не интересен, и я перестаю пользоваться его услугами", — приводит RT слова сенатора.

Сенатор заявил, что подобные действия компании Twitter посягают на свободу слова, а также "подыгрывают" американским стратегам, которые противодействуют президенту США Дональду Трампу.

"Я считаю, что эти действия американской компании, находящейся на американской территории и расположенной, по стечению обстоятельств, в Сан-Франциско, где недавно пострадало наше генконсульство, являются не чем иным, как посягательством на свободу слова и подыгрыванием американским стратегам, которые пытаются выстраивать кампанию противодействия президенту Трампу на обвинениях в российском вмешательстве", — отметил Косачёв.

Расследование вменяемого России "вмешательства", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.