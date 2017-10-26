ФНП: в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества уже 4 млн записей

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Количество записей в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества, который был создан и ведется Федеральной нотариальной палатой, превысило четыре миллиона, этим бесплатным сервисом воспользовалось уже более 6 миллионов человек, сообщает пресс-служба ФНП.

"Реестр уведомлений о залогах движимого имущества, работающий в рамках Единой информационной системы нотариата, предназначен для обеспечения прозрачности залоговых отношений. Это, с одной стороны, бесплатный и общедоступный инструмент проверки кредитной чистоты движимого имущества, а с другой — препятствие для реализации мошеннических схем с умышленным сокрытием факта залога для последующей реализации имущества", — отметили в ФНП.

Среди клиентов сервиса — граждане, проверяющие кредитную историю автомобиля перед покупкой, а также предприниматели, которым нужно определить старшинство залога или найти основания для его прекращения. Непосредственно с залогами автотранспорта в реестре связано более 2 миллионов записей. Эти сведения отображаются в реестре сразу после направления соответствующей информации от лица кредитной организации или иного залогодержателя.

В ФНП отметили, что в случае обращения в суд для разрешения спорных ситуаций, связанных с правами на залоговое движимое имущество, подкрепить доказательную базу добросовестного владельца имущества поможет нотариально удостоверенная выписка из реестра.

"Выписка с печатью нотариуса гарантирует защиту прав в суде, даже если информация об отсутствии обременения на том или ином имуществе оказалась недостоверной. Такие случаи могут возникнуть, если банк задерживает направление уведомления о залоге. Приоритет сведений реестра уведомлений о залогах ФНП на дату приобретения имущества в рамках судебного разбирательства подтвержден определением Верховного Суда РФ", — указывается в пресс-релизе.

По данным ФНП, услугой получения выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества уже воспользовались более 200 тысяч человек.