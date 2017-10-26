Палестинский посол поблагодарил Васильева за выступление "Лезгинки"

МАХАЧКАЛА, 26 окт — РИА Новости. Посол Палестины в России Абдель Хафез Нофаль поблагодарил врио главы Дагестана Владимира Васильева за участие Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана "Лезгинка" в программе Дней российской культуры в Палестине, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.

"Выступления ансамбля "Лезгинка", проходившие с огромным успехом, стали прекрасным подарком России палестинскому народу, познакомив его с танцевальным искусством народов Дагестана, Кавказа и России в целом и продемонстрировав высочайший художественный уровень ансамбля, давшего также мастер-классы во время своего пребывания в Палестине. Примите огромную благодарность и признательность палестинского народа и его руководства за этот бесценный вклад в ознакомление нашего народа с культурой и искусством народов России, что способствует дальнейшему развитию и укреплению исторических палестино-российских отношений во всех областях", — говорится в письме палестинского посла.

По данным регионального правительства, концерты ансамбля "Лезгинка" в рамках Дней российской культуры в Палестине прошли в Рамалле, Вифлееме и Иерусалиме в начале октября; в рамках поездки коллектив ансамбля встретился с президентом Палестины, председателем движения ФАТХ Махмудом Аббасом.

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