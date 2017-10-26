Mail.ru и "Яндекс" будут агитировать водителей соблюдать ПДД

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Компании Mail.ru и "Яндекс", а также сотовые операторы будут агитировать водителей соблюдать ПДД и законопослушно вести себя на дороге, соответствующее поручение дал первый зампред правительства РФ Игорь Шувалов.

"Прошу совместно с компаниями ООО "Мэил.Ру" и ООО "Яндекс" и другими интернет-компаниями, сотовыми операторами обеспечить распространение информационных материалов, побуждающих пользователей соблюдать правила дорожного движения и формирующих законопослушное поведение участников дорожного движения", — говорится в тексте документа, с копией которого ознакомились РИА Новости.

Как следует из документа, поручение адресовано Минкомсвязи России, МВД РФ и министру Михаилу Абызову. Другие детали в документе не приводятся.