Госдума приняла в первом чтении проект о комплексном запросе услуг в МФЦ

В одном из многофункциональных центров по оказанию государственных и муниципальных услуг. Архивное фото

В одном из многофункциональных центров по оказанию государственных и муниципальных услуг. Архивное фото

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит гражданам подавать в многофункциональные центры (МФЦ) один комплексный запрос о предоставлении сразу нескольких государственных и муниципальных услуг.

Соответствующее решение было принято депутатами на дополнительном пленарном заседании в четверг.

Данное нововведение, как отмечают авторы инициативы, позволит реализовать один из главных принципов — "одного окна", увеличит количество наиболее востребованных и социально значимых услуг на базе МФЦ, поможет снизить коррупционные риски, затраты времени и денег гражданами.

Сейчас если заявителю необходимо получить несколько государственных и (или) муниципальных услуг, ему приходится отдельно писать заявление по каждой услуге и приходить за результатом каждой услуги в МФЦ, что не в полной мере соответствует принципу "одного окна".

Законопроект предлагает наделить МФЦ правом формировать от имени заявителя комплекты необходимых документов и осуществлять все необходимые действия для предоставления каждой из услуг по комплексному запросу. С органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, МФЦ будет взаимодействовать без участия заявителя.

Полномочия по утверждению перечня государственных услуг, предоставляемых федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов на основании комплексного запроса, предлагается закрепить за правительством России.