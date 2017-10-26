Госдума приняла в первом чтении проект о комплексном запросе услуг в МФЦ

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит гражданам подавать в многофункциональные центры (МФЦ) один комплексный запрос о предоставлении сразу нескольких государственных и муниципальных услуг.
Данное нововведение, как отмечают авторы инициативы, позволит реализовать один из главных принципов — "одного окна", увеличит количество наиболее востребованных и социально значимых услуг на базе МФЦ, поможет снизить коррупционные риски, затраты времени и денег гражданами.
Сейчас если заявителю необходимо получить несколько государственных и (или) муниципальных услуг, ему приходится отдельно писать заявление по каждой услуге и приходить за результатом каждой услуги в МФЦ, что не в полной мере соответствует принципу "одного окна".
Полномочия по утверждению перечня государственных услуг, предоставляемых федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов на основании комплексного запроса, предлагается закрепить за правительством России.