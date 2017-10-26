Изучение татарского в старших классах в Татарстане может стать добровольным

КАЗАНЬ, 26 окт — РИА Новости, Ирина Дурницына. Отказы родителей школьников в Татарстане от обязательного изучения татарского языка их детьми стали поводом для встречи руководства министерства образования и науки Татарстана, представителей правительства, депутатов с педагогами и общественностью республики; по итогам встречи приняли резолюцию, в которой предлагается оставить обязательное изучение татарского языка в начальной и средней школе, а в старших классах сделать его добровольным.
Суть вопроса
Президент РФ Владимир Путин в июле на заседании Совета по межнациональным отношениям в Йошкар-Оле обратил особое внимание на то, что "заставлять человека учить язык, который для него родным не является, также недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского".
Министерство образования и науки Татарстана, давая в сентябре разъяснения по вопросу обучения татарскому языку в общеобразовательных учреждениях, отмечало, что Конституция РФ признает за регионами право устанавливать государственные языки субъекта РФ, а Конституцией Татарстана в качестве государственных языков республики установлены русский и татарский. Соответственно, татарский язык как обязательный предмет подлежит изучению во всех общеобразовательных учреждениях Татарстана. При этом, по информации министерства образования и науки республики, принимаются меры по совершенствованию методик и технологий обучения татарскому языку. Министерство сообщало, что "принято решение о доведении с 1 января 2018 года объемов изучения русского языка до объемов, рекомендуемых министерством образования и науки РФ".
В настоящее время Генпрокуратура и Рособрнадзор поводят проверки соблюдения федерального законодательства при изучении татарского и русского языков в образовательных учреждениях Татарстана, результаты которых надзорные органы обещают сообщить позже. Однако некоторые учебные заведения уже получили предписания об устранении выявленных нарушений.
Республиканское собрание
С учетом нарастающей напряженности в языковой сфере с инициативой проведения республиканского представительного собрания выступила Ассамблея народов Татарстана. Участники собрания после предварительных обсуждений выработали, как отмечается в резолюции, консолидированную позицию по данному вопросу. Также подготовлено обращение в министерство образования и науки РФ по урегулированию сложившейся ситуации.
По словам авторов резолюции, федеральным законодательством гарантировано, что законодательно государственные языки республик в составе РФ изучаются в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования. Вместе с тем, по их убеждению, имеет место правовая неопределенность, связанная с отсутствием механизма реализации данного права субъектами РФ. В этих условиях министерство образования и науки Татарстана разработало необходимые рекомендации для реализации в общеобразовательной сфере и обеспечило их осуществление.
"В результате татарский язык как государственный язык республики по факту изучается за счет учебного времени предметной области "Родной язык и литература". Это обстоятельство стало предметом обоснованного недовольства части русскоязычной родительской общественности по следующим основаниям: татарский язык изучается как родной, что таковым не является, объемы изучения русского языка не соответствуют объемам, рекомендованным министерством образования и науки РФ с 2015 года", — отмечается в резолюции.
Предложение
Участники представительного собрания поддержали необходимость развития в Татарстане практики государственного двуязычия, сохранения и развития сети национальных образовательных организаций. Они также отметили недопустимость нагнетания в обществе напряженности по языковому вопросу.
Также в принятом документе отмечена необходимость обратиться в министерство образования и науки РФ с просьбой рассмотреть вопросы о включении предметной области "государственный язык субъекта Российской Федерации" в федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного общего образования и соответствующие примерные образовательные программы, о разработке вариантов примерных учебных планов, предусматривающих изучение государственного языка субъекта Российской Федерации.