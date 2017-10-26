"Калашников" научит журналистов пользоваться "травматикой"

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Концерн "Калашников" проведет для журналистов семинар, на котором проконсультирует их по юридическим аспектам владения и применения травматического оружия, сказала РИА Новости в четверг директор по внешним коммуникациям концерна София Иванова.
"У любого человека в нашей стране независимо от его профессии есть законное право на самооборону. Специально для сотрудников СМИ мы проведем семинар по юридическим аспектам владения и применения огнестрельного оружия ограниченного поражения (ОООП), дадим рекомендации по выбору и ношению оружия в зависимости от пола, образа жизни и других индивидуальных особенностей", — сказала она.
Она также отметила, что в ближайшее время на "Калашников Media" выйдет серия образовательно-обучающих роликов, посвященных вопросам самообороны и использованию "травматики".
Днем в понедельник гражданин России и Израиля Борис Гриц ворвался в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" и ударил журналистку Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Его задержали. Суд арестовал подозреваемого. Гриц частично признал свою вину, заявив, что не собирался убивать ведущую. Российские следователи намерены запросить у Израиля медицинскую документацию о Грице, который утверждал, что журналистка его "преследовала два месяца" через "телепатический контакт". Грицу назначена судебно-психиатрическая экспертиза.