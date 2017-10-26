"Калашников" научит журналистов пользоваться "травматикой"

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Концерн "Калашников" проведет для журналистов семинар, на котором проконсультирует их по юридическим аспектам владения и применения травматического оружия, сказала РИА Новости в четверг директор по внешним коммуникациям концерна София Иванова.

Ранее главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов заявил в эфире " Эха Москвы ", что после случая с нападением на журналистку Татьяну Фельгенгауэр намерен "вооружить" сотрудников своего издания. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя озвученные Муратовым планы, отметил, что каждый волен принимать те меры безопасности, которые считает необходимым, однако они должны строго соответствовать действующему законодательству. При этом Песков отметил, что введение дополнительных законодательных мер для усиления защиты журналистов не обсуждается.

"У любого человека в нашей стране независимо от его профессии есть законное право на самооборону. Специально для сотрудников СМИ мы проведем семинар по юридическим аспектам владения и применения огнестрельного оружия ограниченного поражения (ОООП), дадим рекомендации по выбору и ношению оружия в зависимости от пола, образа жизни и других индивидуальных особенностей", — сказала она.

Она также отметила, что в ближайшее время на "Калашников Media" выйдет серия образовательно-обучающих роликов, посвященных вопросам самообороны и использованию "травматики".

"Мы выступаем за ответственное владение оружием и хотим подчеркнуть, что владение и применение ОООП ничем не отличается от использования боевого короткоствольного оружия и требует регулярных тренировок для развития этих навыков", — добавила представитель концерна.

Днем в понедельник гражданин России и Израиля Борис Гриц ворвался в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" и ударил журналистку Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Его задержали. Суд арестовал подозреваемого. Гриц частично признал свою вину, заявив, что не собирался убивать ведущую. Российские следователи намерены запросить у Израиля медицинскую документацию о Грице, который утверждал, что журналистка его "преследовала два месяца" через "телепатический контакт". Грицу назначена судебно-психиатрическая экспертиза.