Жириновский попросил создать "Деревню гномов" в Подмосковье

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Руководитель фракции Либерально-демократической партии России в Госдуме Владимир Жириновский хочет создать недалеко от подмосковного города Видное парк "Деревня гномов", соответствующее обращение либерал-демократ отправил министру природных ресурсов и экологии России Сергею Донскому.

"Прошу Вас оказать содействие в реализации проекта по созданию на территории Московской области лесного парка "Деревня гномов", — говорится в письме Жириновского к Донскому, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

По мнению Жириновского, под парк следует отвести лес площадью около 100 гектаров, граничащий с ЗАО "Совхоз имени Ленина". Предполагается, что совхоз создаст в парке сеть дорожек для езды верхом, на велосипедах, а также для пешеходов.

"Учитывая тот факт, что 2017 год объявлен Годом экологии, подразумевающим улучшение состояния экологической безопасности страны и ее граждан, создание досуговых центров в ее экологически чистых районах соответствует направлению государственной политики в данной области", – утверждает Жириновский.