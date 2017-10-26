Путин рассказал о необходимости в импортозамещении в сфере IT

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Проекты импортозамещения в телекоммуникационной сфере нужно последовательно реализовывать, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Следующая важная задача: максимально снизить риски, связанные с объективной необходимостью использовать иностранные программы и телекоммуникационное оборудование. Нужно последовательно реализовывать проекты импортозамещения",- заявил глава государства на заседании Совета безопасности РФ.

Он сказал, что хочет услышать мнение членов Совбеза о том, за счет чего можно дополнительно поддержать и стимулировать отечественных производителей, чтобы укреплять потенциал и конкурентно способность российских компаний.