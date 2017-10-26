Прокуратура просит расширить права полиции метрополитена по части наказаний

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Полиции метрополитена следует придать больше полномочий для привлечения правонарушителей к административной ответственности, считает старший помощник прокурора Московского метрополитена, советник юстиции Жанна Василенко.

По ее словам, в настоящий момент полиция метрополитена может привлекать нарушителей к административной ответственности только по части 1 статьи 11.15.1 КоАП "Неисполнение требований в области транспортной безопасности", по части 3 и 4 данной статьи работает Ространснадзор, что является, по ее словам, большой проблемой.

"Это очень важно, чтобы им (полицейским) была бы (дана) возможность, чтобы они могли по третьей-четвертой части (статьи 11.15 КоАП) составлять административные материалы, принимать меры, направлять в суд. Это сложная проблема", — сказала Василенко на заседании в Общественной палате РФ.

По ее словам, в Ространснадзоре достаточно небольшое количество инспекторов, и это не сотрудники полиции, которые знают свою работу, потому что находятся на станции, но ограничены требованиями вышеупомянутой статьи.

"Эту проблему мы озвучивали и на совещании и в прокуратуру Москвы направляли информационное письмо по этому поводу, что, конечно, это одна из проблем, потому что сотрудники полиции у нас могут только рассматривать административные материалы по первой части статьи 11.15.1 "Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности, либо неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности по неосторожности, если эти действия не содержат уголовно наказуемых деяний", — заключила Василенко.