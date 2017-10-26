В Дагестане пройдет чемпионат СКФО по комбинированному туризму

МАХАЧКАЛА, 26 окт — РИА Новости. Открытый чемпионат Северо-Кавказского федерального округа по комбинированному туризму пройдет в Дагестане, сообщил РИА Новости представитель регионального Минтуризма.

"7-8 ноября министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана организует открытый чемпионат Северо-Кавказского федерального округа по комбинированному туризму "ПСР-2017". В его проведении задействованы Федерация спортивного туризма Дагестана, филиал ПАО "РусГидро", МЧС России, Минспорта Дагестана", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что поисково-спасательные работы пройдут на территории Карабудахкентского и Буйнакского районов республики.

"К участию в соревнованиях приглашаются студенческие туристские клубы и спасотряды, образовательные учреждения.

Соревнования проводятся в целях повышения технического мастерства участников, демонстрации современных приемов обеспечения безопасности, обмена опытом выживания при проведении работ повышенного риска в условиях природной среды. Победитель будет определен в трех подгруппах, по наименьшей сумме штрафных баллов на всех этапах дистанции, добавил собеседник агентства.

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