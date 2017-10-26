Госдума приняла в I чтении проект о регистрации в МФЦ рождения и смерти

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предлагающий разрешить многофункциональным центрам госуслуг (МФЦ) проводить государственную регистрацию рождения и смерти граждан.

Соответствующее решение было принято депутатами на дополнительном пленарном заседании в четверг.

Данным законопроектом предлагается установить возможность наделения законом субъекта Федерации многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг полномочиями по государственной регистрации рождения (за исключением рождения, государственная регистрация которого производится одновременно с государственной регистрацией установления отцовства) и государственной регистрации смерти, отмечается в пояснительной записке законопроекта.

В документе поясняется, что законопроектом за МФЦ будут закреплены функции по составлению записей актов гражданского состояния, выдачи свидетельств о рождении и свидетельств о смерти, а также передаче в органы записи актов гражданского состояния документов, послуживших основанием для госрегистрации записей актов гражданского состояния о рождении и смерти.

Полномочия по внесению исправлений и изменений в записи актов о рождении и смерти, составленных МФЦ, а также их восстановлению закрепляются за органами записи актов гражданского состояния.