Госдума приняла в I чтении проект о регистрации в МФЦ рождения и смерти

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предлагающий разрешить многофункциональным центрам госуслуг (МФЦ) проводить государственную регистрацию рождения и смерти граждан.
Данным законопроектом предлагается установить возможность наделения законом субъекта Федерации многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг полномочиями по государственной регистрации рождения (за исключением рождения, государственная регистрация которого производится одновременно с государственной регистрацией установления отцовства) и государственной регистрации смерти, отмечается в пояснительной записке законопроекта.
Полномочия по внесению исправлений и изменений в записи актов о рождении и смерти, составленных МФЦ, а также их восстановлению закрепляются за органами записи актов гражданского состояния.