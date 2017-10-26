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Общество

Песков прокомментировал доклад о воюющих на стороне боевиков россиянах

14:3426.10.2017
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фотоПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал доклад о примкнувших к террористам в Сирии россиянах и рассказал, как спецслужбы противодействуют потенциальной угрозе, которую представляют собой воевавшие на стороне ИГ* после возврата в Россию.

Боевики террористической группировки Исламское государство на границе Сирии и Ирака
© AFP 2017 / ALBARAKA NEWS
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Накануне аналитическая компания Soufan Group опубликовала доклад под названием "За пределами халифата: иностранные боевики и угроза их возвращения". В нем утверждается, что на стороне террористов воюют 3417 россиян.

Как утверждают в компании, именно Россия стала страной, откуда приезжает больше всего наемников — 3417 человек. Второе место занимает Саудовская Аравия (3224 человека), на третьем месте — Иордания (три тысячи), затем идут Тунис (2926 человек) и Франция (1910 граждан).

По оценкам экспертов, в Россию вернулись 400 человек, воевавших за ИГ*, в Саудовскую Аравию — 760, в Иорданию — 250, в Тунис — 800 и во Францию — 271.

Песков, комментируя данные из доклада, сказал, что сомневается в озвученных цифрах.

"Мы никак не оцениваем результаты этого доклада. Во-первых, мы не совсем понимаем, насколько можно доверять приведенным данным, на основе чего они подготовлены и что было взято за основу, какими источниками информации располагает эта организация,- мы не обладаем информацией на этот счет",- сказал Песков.

"Также хочу напомнить, что на самых разных уровнях отмечалась потенциальная опасность того, что люди, примкнувшие к террористам, будут возвращаться на родину, а именно в Россию. Это представляет опасность, об этом хорошо известно нашим спецслужбам, противодействие этой потенциальной угрозе является одним из приоритетов", — сказал Песков.

По его словам, воюющие на стороне ИГ* выходцы из России — это преступники, и они уничтожаются.

Боевики группировки Исламское государство
© AP Photo / Militant Website
Эксперт: Россия – главный "экспортер" боевиков в ИГ*? США переводят стрелки
"Об этом каждый день нам сообщает наше Министерство обороны", — сказал Песков.

В свою очередь, российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченков считает, что подсчитать точную численность иностранцев в ИГ* нельзя из-за постоянных военных действий. По его словам, наиболее точная информация, и то оценочная и постоянно меняющаяся, есть только у спецслужб.

Он отметил, приведенные в очередном докладе цифры "высосаны из пальца".

"Даже в ЦРУ, обладающей гораздо большими информационно-аналитическими возможностями (чем аналитические организации — ред.), нет таких данных", — добавил Коротченко.

Другой военный эксперт Константин Сивков считает, что доминирующее количество россиян среди иностранцев в ИГ* объясняется количеством мусульманских регионов в стране.

Еще в июле турецкие власти внесли в черный список более четырех тысяч российских граждан по подозрению в причастности к террористической группировке ИГ*. Более 800 россиянин по этой же причине депортировали из страны с 2011 года.

Военнослужащий иракской армии во время обстрела боевых позиций Исламского государства в Мосуле
© AP Photo / Hussein Malla
Эксперт: ИГ* в Ираке переживает агонию
Отмечается, что всего в черный список входит 53781 иностранец из 146 стран, лидирующие позиции здесь занимают граждане Саудовской Аравии (7523 человека), Туниса (4605) и России (4128).

Среди 4957 иностранцев, депортированных из Турции за связи с ИГ*, больше всего граждан России (804), далее следуют Индонезия (435) и Таджикистан (308).

В начале года в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что среди боевиков ИГ*стало меньше россиян. Сообщалось, что это происходит благодаря успешным действиям ВКС в Сирии.

Как заявили в Федеральном агентстве по делам национальностей, около 80% уехавших воевать в рядах ИГ* россиян сделали это под воздействием интернет-пропаганды.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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