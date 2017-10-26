"Швабе" установил в Екатеринбурге более 500 новых светофоров

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Уральский оптико-механический завод (УОМЗ), входящий в холдинг "Швабе", установил на улицах Екатеринбурга новые энергосберегающие светодиодные светофоры, оборудованные системой обратного отсчета. В 2018 году планируется установить еще 400 единиц светотехники, сообщает пресс-служба компании.

Установка оборудования производилась в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" на улицах Крауля, Восточной и в районе Центрального стадиона. Всего было установлено свыше 500 светофоров: 276 транспортных и 212 пешеходных, а также 212 табло обратного отсчета. Работы по монтажу светотехники велись с августа по октябрь 2017 года.

"Наши светофоры экономичны в эксплуатации за счет использования в их составе светодиодов в качестве источника света. Внедрение данной светотехники взамен ламповых светофоров обеспечит существенную экономию электроэнергии и значительно повысит уровень городской инфраструктуры микрорайона. Потребление электроэнергии снизится практически в 2 раза. К тому же стоимость светофоров УОМЗ в зависимости от модификации примерно в 1,5-2 раза ниже зарубежных аналогов. В 2018 году в Екатеринбурге мы планируем установить еще 400 светофоров", — сообщил генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных.

Современная энергосберегающая светодиодная светотехника — одно из ключевых производственных направлений УОМЗ. Вместе с тем предприятие является единственным в России комплексным производителем неонатального оборудования. Сегодня Продукция УОМЗ поставляется более чем в 80 стран мира.