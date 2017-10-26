МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Закон не запрещает сотрудникам СМИ иметь травматическое оружие для самообороны, при этом нельзя забывать о том, что его использование налагает огромную ответственность на человека и противоречит действующему кодексу профессиональной этики журналиста, заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.

Ранее главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов заявил в эфире " Эха Москвы ", что после случая с нападением на журналистку Татьяну Фельгенгауэр намерен "вооружить" сотрудников своего издания. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя озвученные Муратовым планы, отметил, что каждый волен принимать те меры безопасности, которые считает необходимым, однако они должны строго соответствовать действующему законодательству. При этом Песков отметил, что введение дополнительных законодательных мер для усиления защиты журналистов не обсуждается.

"Кодекс профессиональной этики российского журналиста, одобренный Конгрессом журналистов России ещё в 1994 году, говорит следующее: "Журналист сознает, что его профессиональная деятельность прекращается в тот момент, когда он берет в руки оружие". Важно помнить об этом", — заявил Шафир.

При этом он отметил, что получить травматическое оружие для самообороны по закону может любой дееспособный, не судимый ранее гражданин России, и журналисты здесь не исключение. В то же время владение оружием далеко не всегда является гарантией безопасности человека.

"Обладание оружием, огнестрельным или травматическим, предполагает не только чувство защищённости, но налагает огромную ответственность, требует соответствующих навыков и стрессоустойчивости. К каким последствиям может привести концентрация травматического оружия в пределах редакции – вопрос, на который невозможно дать ответ сейчас", — сказал Шафир.

По его словам, обеспокоенность главного редактора "Новой газеты" "можно понять", поскольку сотрудники издания "не понаслышке знают о том, что значит получать угрозы в свой адрес, подвергаться атакам и нападениям". Секретарь СЖР также отметил, что профессия журналиста всегда связана с повышенным риском.

"Правоохранительные органы и спецслужбы должны, безусловно, уделять большее внимание расследованиям преступлений против наших коллег, пресекать подобные случаи в будущем и самым внимательным образом относиться к малейшим угрозам в адрес сотрудников СМИ, понимая, что за каждой незначительной, на первый взгляд, угрозой может стоять настоящая трагедия – в том случае, если не пресечь её заранее", — заявил Шафир.