МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Закон не запрещает сотрудникам СМИ иметь травматическое оружие для самообороны, при этом нельзя забывать о том, что его использование налагает огромную ответственность на человека и противоречит действующему кодексу профессиональной этики журналиста, заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.
"Кодекс профессиональной этики российского журналиста, одобренный Конгрессом журналистов России ещё в 1994 году, говорит следующее: "Журналист сознает, что его профессиональная деятельность прекращается в тот момент, когда он берет в руки оружие". Важно помнить об этом", — заявил Шафир.
При этом он отметил, что получить травматическое оружие для самообороны по закону может любой дееспособный, не судимый ранее гражданин России, и журналисты здесь не исключение. В то же время владение оружием далеко не всегда является гарантией безопасности человека.
"Обладание оружием, огнестрельным или травматическим, предполагает не только чувство защищённости, но налагает огромную ответственность, требует соответствующих навыков и стрессоустойчивости. К каким последствиям может привести концентрация травматического оружия в пределах редакции – вопрос, на который невозможно дать ответ сейчас", — сказал Шафир.
"Правоохранительные органы и спецслужбы должны, безусловно, уделять большее внимание расследованиям преступлений против наших коллег, пресекать подобные случаи в будущем и самым внимательным образом относиться к малейшим угрозам в адрес сотрудников СМИ, понимая, что за каждой незначительной, на первый взгляд, угрозой может стоять настоящая трагедия – в том случае, если не пресечь её заранее", — заявил Шафир.