Фельгенгауэр перевели из реанимации в общую палату

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что раненую журналистку Татьяну Фельгенгауэр перевели из послеоперационной реанимации в общую палату.

"Татьяну Фельгенгауэр перевели из послеоперационной реанимации в общую палату. Говорить может, но слабо. Допрос следователем длился 5 минут, остальное после выписки из больницы", — написал Венедиктов в Telegram.

В понедельник гражданин России и Израиля Борис Гриц ворвался в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Ее доставили в больницу и прооперировали. Нападавшего задержали, суд его арестовал. Гриц частично признал свою вину, заявив, что не собирался убивать ведущую. Российские следователи намерены запросить у Израиля медицинскую документацию о Грице, который утверждал, что журналистка его "преследовала два месяца" через "телепатический контакт". Грицу назначена судебно-психиатрическая экспертиза.