Синоптики пообещали москвичам дождливую погоду на выходные

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Вслед за морозными днями со снегом в Москве в выходные ожидается возвращение плюсовой температуры и дождей, сообщает Гидрометцентр России.

"Антициклон покидает столичный регион, атмосферное давление быстро падает и вплоть до начала новой недели останется низким — Москва и область будут находиться под влиянием циклонов, которые обеспечат повышение температуры и более влажную погоду с осадками, сначала в виде снега, затем дождя", – говорится в сообщении.

Ожидается, что небольшой снег выпадет в Москве во второй половине четверга. При этом на дорогах и тротуарах местами образуется гололедица.

"В пятницу ночью ожидается небольшой, местами умеренный снег, минус 3-1 в Москве, и минус 6-1 в Подмосковье. Днем при максимальной температуре в Москве минус 1 – плюс 1, и минус 3 – плюс 2 по области, прогнозируется небольшой снег, мокрый снег", – ожидают в погодном ведомстве.

В субботу ночью пройдет небольшой снег, мокрый снег, ночью минус 2 — 0 в столице, и минус 4 – плюс 1 по области, местами прогнозируется гололедица. Днем местами с небольшими осадками, потеплеет до плюс 1 — 3 в Москве и минус 2 – плюс 3 в Подмосковье.

"В воскресенье небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ночью также, как и накануне, 0 – плюс 2 в столице, и минус 2 – плюс 3 по области. Днем плюс 3-5 градусов и 1-6, соответственно. Днем порывы юго-восточного, южного ветра местами будут достигать 12-17 метров в секунду. В начале следующей недели осадки не прекратятся, температура воздуха составит минус 1 – плюс 4 ночью и плюс 1-6 днем", – ожидают в Гидрометцентре.